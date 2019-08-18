HABER

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde kayıtlar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran: - "Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 91,5 doluluğa ulaştık" - "Öğrencilerimiz, akademik yılın başlamasıyla birlikte iş dünyasına açılan bir kapı olarak gördükleri üniversitemizi seçmelerinin ne isabetli olduğunu görecekler. Yerleşen tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaları için bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 91,5 doluluğa ulaştıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz, akademik yılın başlamasıyla birlikte iş dünyasına açılan bir kapı olarak gördükleri üniversitemizi seçmelerinin ne isabetli olduğunu görecekler. Yerleşen tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaları için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Oran, üniversitenin, YKS yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 91,5 doluluğa ulaşarak en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yer aldığını kaydetti.

Üniversitenin, vakıf üniversitelerindeki ortalama 84'lük doluluk oranının 7,5 puan üzerinde bir potansiyel ortaya koyduğunu belirten Oran, "Öğrencilerimiz, akademik yılın başlamasıyla birlikte iş dünyasına açılan bir kapı olarak gördükleri üniversitemizi seçmelerinin ne isabetli olduğunu görecekler. Yerleşen tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaları için bekliyoruz." bilgisini verdi.

Oran, bu tablo karşısında, 137 yıllık geçmişi, 400 bini aşkın üyesi ve yaptığı faaliyetlerle dünyada en ön sıralarda yer alan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO)18 yıl önce kurduğu üniversiteleri adına gurur duyduğunu aktararak, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne yerleşen öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin, kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar güçlü ve özverili öğretim kadrosu ve sürekli gelişen imkânları ile öğrencileri değişen küresel koşullara uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donattığını aktaran Oran, şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Üniversitesi ailesi olarak, ülkemizin rekabet edebilir konum kazanmasına destek olmaya, toplumumuza yönelik hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürmeye de özel önem veriyoruz. Öğrencilerimizin akademik hayatlarındaki başarısı kadar, iş dünyasına katılım süreçlerinde de başarılı olmaları için birçok imkânı barındırdığımızı söyleyebilirim. Bu imkânları 4 yıl boyunca teoride ve pratikte yaşayarak kazanacakları deneyimle hedeflerine ulaşacaklardır. Biz de bu hedeflerin gerçekleşmesi için hem akademik kadromuz hem de İTO’nun itici gücü ile seferber olacağız."

- "Beceri ve yetkinliklerle donatılmış bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlamış olacağız"

Öztürk Oran, bu yıl İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne yerleşen bin 130 öğrencinin kayıtlarını yaptırmaya başladığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylül ayında yapılacak olan 2019-2020 akademik yılı açılış törenimizin ardından onların mutlu ve başarılı birer birey olarak yetişmeleri konusunda tanıtım döneminde vadettiklerimizi bir bir devreye sokacağız. Öğrencilerimizin üniversitemizdeki eğitim-öğretim sürecinde öncelikle evrensel akademik ve bilimsel bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız. Zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan müfredatımız kapsamında, kadrolu ve misafir öğretim üyelerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmaları, zengin kütüphanemiz, Erasmus programlarımız, bilimsel etkinliklerimiz bu sürecin önemli ayaklarını oluşturacaktır."

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin Sütlüce ve Küçükyalı'daki toplam 6 fakültede, 29 bölümde öğrenim gördüklerini bildiren Oran, "Öğrencilerimiz, seçtikleri bölümlere göre yerleşkelerimizdeki akıllı tahtaların kullanıldığı sınıflarda, uygulamalı mahkeme salonunda, iletişim (radyo-TV) stüdyosunda, bankacılık uygulama şubesinde, Borsa İstanbul Laboratuvarı'nda (BİSTLAB), bilgisayar ve mühendislik laboratuvarlarında, tasarım atölyeleri ve stüdyolarında, sosyopark ofisinde ve stajlarda beceri kazanıp yetkinliklerini geliştirme imkânları bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin araştırma ve projelerini desteklediklerini, uygun projeleri için kuluçka merkezinde yer tahsis edileceğini aktaran Oran, teknoloji transfer ofisi aracılığıyla da katkı sağlanacağını vurguladı.

Oran, öğrencilerin bireysel ve öğrenci toplulukları yoluyla yapacakları sosyal içerikli organizasyonlar, spor faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilip destekleneceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra derslere dair akademik danışmanlık, kişisel gelişime yönelik beklentiler ve taleplere uygun danışmanlık hizmetleri de sunulacak. Öğrencileri İTO'nun destek ve katkıları ile iş dünyası temsilcileriyle buluşturma geleneği bu akademik yılda da devam edecek. Buluşmalar yoluyla ufku açılacak olan öğrencilerimizin iş dünyası ile teması, teorik derslerle kazandıkları bilgileri uygulama imkânına çevirmelerinde rol oynayacak. Elde edecekleri becerilerle akranlarına göre bir farklılık kazanacaklar. Bizler de, öğrencilerimizin değişen küresel koşullara uyum sağlayabilecekleri bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlamış olacağız."

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi! Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
Diyarbakırlı gençler Mardinli çocukları hayallerine kavuşturduDiyarbakırlı gençler Mardinli çocukları hayallerine kavuşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öztürk Oran

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Hakkari'de İHA alarmı!

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Son dakika: Metina'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankadan çıkan iş adamına tuzak

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasının' bilinmeyenleri ortaya çıktı

Çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! 7 bölge, 10 temsilcilik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.