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İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansı çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 06:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne ait ambulans gece saatlerinde hastane içinden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne ait ambulans gece saatlerinde hastane içinden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Polis ekipleri çalınan ambulansı yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay Fatih, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler hastane içinde hasta nakli yapılması için kullanılan 34 VZ 6202 plakalı ambulansı park alanından çaldı. Ambulansın çalındığını gören görevli durumu güvenlik görevlilerine haber verdi. Bu sırada şüphelilerin çaldığı ambulans otoparktan çıkış yaptı. Güvenlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane yetkililerinden bilgileri alan polis ekipleri çalınan ambulansın kaçış güzergahlarında önlem aldı. Polis ekipleri İstanbul genelinde ambulansı çalanları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan cadde üstünde park halindeki bir ambulansta da polis ekipleri inceleme yaptı ancak çalınan ambulansın park halindeki ambulans olmadığı anlaşıldı.

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İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansı çalındıİstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansı çalındı
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