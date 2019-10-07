İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinden tiyatral protesto

"Şu anda yetkililerin bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Bu yüzden 'Sesimi duyan var mı?' cümlesini kalıp olarak kullandık." diyen Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"Olası büyük İstanbul depremi olursa şu anki mevcut fakültemizin binalarının dayanıklı olmadığını tahmin ediyoruz. 2013'te yapılmış bir raporlama çalışması var. En düşük riskli binamızın orta riskli olduğu yazıyor bu raporda. Fakat yönetimin bize sunduğu çözümler kısa sürede bir çözüme ulaşmıyor. Biz akut süreçte can güvenliğimizi sağlayan bir çözüm bekliyoruz. Fakat en kısa süreli çözümler bize 6-8 ay deniliyor. Bu 6-8 ay içinde yaşama hakkımızın sağlanmasını istiyoruz. Bu konuda biz çözüme varılmasını istiyoruz."

