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İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinden tiyatral protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Öğrenciler, kentte meydana gelen depremin ardından alınmasını istedikleri tedbirler için deprem anını canlandırdıkları tiyatral gösteri düzenledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, kentte meydana gelen depremin ardından alınmasını istedikleri tedbirlere, tiyatral protestoyla dikkati çekti.

Üniversitenin Öğrenci Meydanı'nda gerçekleştirilen tiyatral eylem için beyaz önlük giyerek sarı baret takan öğrenciler, deprem anını canlandırdı.

Gösteri kapsamında göçük altında kalan arkadaşlarına, "Arkadaşlar sesimi duyuyor musunuz?", "Enkaz altında mısınız?", "Can güvenliğiniz sağlanmadı mı?" şeklinde seslenen öğrenciye arkadaşları düdük çalarak yanıt verdi.

Tiyatral eylem, öğrencilerin can güvenliklerinin sağlanmasını istediklerini ifade etmeleriyle sona erdi.

İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Atacan Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterilerinde, göçük altında kaldıklarında düdük çalarak seslerini duyurmaya çalıştıkları anı canlandırdıklarını söyledi.

"Şu anda yetkililerin bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Bu yüzden 'Sesimi duyan var mı?' cümlesini kalıp olarak kullandık." diyen Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"Olası büyük İstanbul depremi olursa şu anki mevcut fakültemizin binalarının dayanıklı olmadığını tahmin ediyoruz. 2013'te yapılmış bir raporlama çalışması var. En düşük riskli binamızın orta riskli olduğu yazıyor bu raporda. Fakat yönetimin bize sunduğu çözümler kısa sürede bir çözüme ulaşmıyor. Biz akut süreçte can güvenliğimizi sağlayan bir çözüm bekliyoruz. Fakat en kısa süreli çözümler bize 6-8 ay deniliyor. Bu 6-8 ay içinde yaşama hakkımızın sağlanmasını istiyoruz. Bu konuda biz çözüme varılmasını istiyoruz."

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deprem İstanbul Tıp Fakültesi tiyatral protesto

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