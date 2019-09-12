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İSTANBUL - TIR DORSESİ ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu Edirne istikametinde TIR dorsesi alev alev yandı.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu Edirne istikametinde TIR dorsesi alev alev yandı.

Edirne istikametine ilerleyen TIR'ın dorsesi Yassıören mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü Serdar Kayabaş, alev alev yanan dorseden TIR'ın ön bölümü ayırdı. Kartondan bardak bulunan dorsedeki yangına itfaiye müdahale etti. Yangın nedeniyle yolda trafik bir süre durdu. Yangın söndürülürken olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışmaları

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