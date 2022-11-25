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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura takvimi açıklandı mı? Kura çekimleri devam ediyor!

25.11.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul için TOKİ sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar, İstanbul'da TOKİ kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. TOKİ sosyal konut kura çekimleri devam ediyor. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura takvimi açıklandı mı? Kura çekimleri devam ediyor!

Başvuruları alınan TOKİ kura çekimleri sürüyor. Kura çekimleri canlı yayında ve noter huzurunda tamamlanıyor. İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerin kura çekimlerinin ne zaman gerçekleştirileceği, ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekiminin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimine ilişkin detaylar açıklandığında, güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

26 Kasım Cumartesi Malatya kura çekimi yapılacak. 28 Kasım Pazartesi günü ise Diyarbakır TOKİ kura çekimi tamamlanacak.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura takvimi açıklandı mı? Kura çekimleri devam ediyor!

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi YouTube üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ uygun fiyatlı sosyal konut almaya hak kazanan vatandaşların isimleri, ekranda çıkıyor. Ayrıca sorgulamalar, T.C. Kimlik Numarası ile de yapılıyor. Bu sorgulamalar TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresinden tamamlanıyor.

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TOKİ Ankara İzmir kura

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