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İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?

13.12.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların uygun fiyatla ev sahibi olmasının amaçlandığı TOKİ sosyal konut projeleri kura süreci devam ediyor. TOKİ'ye İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden başvuru yapanlar, İstanbul, Ankara ve İzmir kura tarihini sorgulamaya başladı. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Yeni haftanın başlamasıyla yeni TOKİ kura takvimi belli oldu. Bilindiği üzere TOKİ kuraları ilk olarak 7 Kasım'da başlamıştı. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerini kapsıyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ kura çekimleri 2023 Mart ayında sona erecek.

TOKİ 12 - 18 ARALIK KURA LİSTESİ

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

19 Aralık: Tokat

NOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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