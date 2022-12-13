TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Yeni haftanın başlamasıyla yeni TOKİ kura takvimi belli oldu. Bilindiği üzere TOKİ kuraları ilk olarak 7 Kasım'da başlamıştı. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerini kapsıyor.

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ kura çekimleri 2023 Mart ayında sona erecek.

TOKİ 12 - 18 ARALIK KURA LİSTESİ

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

19 Aralık: Tokat

NOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

