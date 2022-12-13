TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Yeni haftanın başlamasıyla yeni TOKİ kura takvimi belli oldu. Bilindiği üzere TOKİ kuraları ilk olarak 7 Kasım'da başlamıştı. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...
TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerini kapsıyor.
TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ kura çekimleri 2023 Mart ayında sona erecek.
13 Aralık: Samsun ve Amasya
14 Aralık: Samsun ve Çorum
15 Aralık: Çorum ve Ordu
16 Aralık: Ordu ve Sivas
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas
19 Aralık: Tokat
NOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.