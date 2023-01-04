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  4. İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden sorgulanır?

İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden sorgulanır?

04.01.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toki İstanbul çekilişi ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yurt genelinde başlayan Toki çekilişlerinde yavaş yavaş sona geliniyor. Milyonlarca insan çekilişleri yakından takip ediyor. En çok merak edilenlerde biri de Toki İstanbul çekilişi. Peki Toki İstanbul çekiliş tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Çekiliş sonuçlarına nereden bakılır? İşte heyecanla takip edilen çekilişin detayları...

İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden sorgulanır?

Toki İstanbul çekilişi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde 2+1 3+1 50 bin konut hak sahiplerinin olacak. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar ' Toki İstanbul ne zaman açıklanacak?, ilk evim İstanbul çekilişi ne zaman?' gibi soruların cevabını merakla bekliyor. Peki Toki İstanbul kurası ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte merak edilenler...

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. En çok merak edilen kuralardan biri de Toki İstanbul kurası oldu. Şu an için İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri ile ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

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TOKİ İstanbul kapsamında Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edilecek.

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2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Çekiliş tarihi henüz netleşmiş değil.

Toki İstanbul kurasının yapılmasının ardından sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama web sitesinden sorgulanabilecek. Sisteme E-Devlet şifresi ile giriş yapılması gerekiyor.

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Çekiliş tarihleri ile ilgili açıklama yapıldığı taktirde gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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