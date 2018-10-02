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İstanbul trafiği, TUDES ile sıkı denetleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Toplu Ulaşım Hizmeti Kalite Değerlendirme Sistemi (TUDES) ile kentteki ulaşımı sıkı şekilde kontrol ediyor - TUDES kapsamında, 6 bin 500 minibüs ve taksi dolmuşa, araç içerisinde kör nokta kalmayacak şekilde 26 bin kamera, araç takip ünitesi ve panik butonu konuldu, dijital taksiciliği yaygınlaştırmak için 4 bin 300 otomobile kamera yerleştirildi - Ayrıca, şehir içindeki 8 bin 480 hafriyat kamyonuna Araç Takip Sistemi (ATS) takılırken, 2017'de kural ihlali yapan 692 kamyona 123 milyon 754 bin 331, 2018'de 101 araca 24 milyon 444 bin lira ceza kesildi - Sistem sayesinde, kamera ve takip cihazlarından elde edilen bilgi ve görüntüler, gerektiğinde güvenlik birimleriyle paylaşılırken, Emniyet ve adli kurumların bin 200 adli vak'a için talebi cevaplandırıldı

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen "Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES)" sayesinde toplu taşıma araçları canlı takip edilerek sıkı denetime tabi tutuluyor.

Belediyeden edinilen bilgiye göre, taksi, minibüs, dolmuş, taksi dolmuş ve hafriyat araçları, takılan kameralar ve GPS üzerinden izleniyor. Bu takipten elde edilen bilgi ve görüntüler, gerekli durumlarda, güvenlik birimleriyle paylaşılıyor.

İBB Bakırköy Ek Hizmet binasındaki Ulaşım Yönetim Merkezi'nde hayata geçirilen TUDES ile vatandaşlara İstanbul'daki trafik yoğunluğu hakkında bilgi veriliyor.

Yüzde 100 yerli ve milli olan TUDES yazılı minibüs, taksi, otobüs, taksi dolmuş, servis, fayton ve yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren tüm şoförlerin hizmet kalitesinin ölçümü yapılıyor.

Şoförlerin hizmet performansını takip edecek "Dijital Sicil ve İstihdam Sistemi" de oluşturuldu. Şoförler, performanslarına göre hizmet kalite sınıflarına ayrılacak. Nitelikli şoförlerin değeri artacak ve istihdamı kolaylayacak. Bununla vatandaşın güvenli ulaşım hizmeti almaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda, İstanbul'da ulaşım faaliyeti yürüten minibüs ve taksi dolmuş araçlarına; aracın içinde kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar, araç takip üniteleri ve panik butonu yerleştirildi.

Bugüne kadar; akıllı şehir İstanbul konsepti kapsamında 6 bin 500 minibüs ve taksi dolmuşa araç içerisinde kör nokta kalmayacak şekilde toplamda 26 bin kamera, araç takıp ünitesi (Küresel Konumlama Sistemi - GPS) ve panik butonu konuldu. Geri kalan araçların montajı devam ediyor. Bu sistem ile minibüs ve taksi dolmuşların güzergah, konum ve hız takibi yapılıyor. Buradan gelen tüm veriler Ulaşım Yönetim Merkezi'ndeki tek bir sistem tarafından yönetiliyor.

Sistemle yolcu ve sürüş güvenliği, can güvenliği, hırsızlık, gasp, kayıp-çalıntı kontrolü ve kural ihlallerinin kontrolünün sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu kamera ve GPS takip cihazları sayesinde emniyet ve adli kurumlardan bin 200 adet adli vak'a için görüntü ve bilgi talebi cevaplandırıldı.

-4 bin 300 taksiye kamera yerleştirildi

İTaksi ile dijital taksicilik sistemi de hayata geçirmeye çalışılıyor. Taksi ulaşım taleplerinin tek merkezden yürütüleceği mobil uygulama kapsamında şu ana kadar 4 bin 300 taksiye kamera yerleştirdi. Taksi panik butonu ile vatandaşların ve taksi şoförlerinin güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca Turkuaz ve lüks taksilerle de İstanbul'un taksi taşımacılığına sınıf atlatılması planlanıyor.

Hafriyat kamyonları ise Araç Takip Sistemi (ATS) ile denetleniyor. Şehir içinde gezen toplam 9 bin hafriyat kamyonu bulunuyor. Şimdiye kadar 8 bin 480 adet kamyona, ATS takıldı. Geri kalan 520 hafriyat kamyonu ise aktif olarak çalışmıyor. Kamyonlara "ismobil eko takip vta900 ve vta720 ATS cihazı takıldı. Teçhizatı İBB'nin iştiraklerinden İSBAK geliştirdi. Bunu kamyon başına 750 liraya taktı. Bu cihazla; aracın konumu, hızı, yönü ve damper kaldırma verileri, İSTAÇ'ta kurulan Çevre Kontrol Merkezi'nde 24 saat izleniyor.

-Tabletler teslim edildi denetim hızlandı

Belediye kolluk kuvvetlerine 100 tablet verdi. Bunların; 40'ı emniyete, 40'ı jandarmaya ve 20'si de zabıtaya teslim etti. Araç takip sistemiyle, kamyonların anlık ve geçmiş zamanlı olarak harita üzerinde takibi yapılıyor. Cihazın verdiği uyarılar, indirilen mobil uygulama sayesinde; İBB Çevre Koruma Müdürlüğü ile zabıta ekiplerine, emniyet müdürlüğü ve jandarmaya anında iletiliyor.

İlgili birimlere tabletler dağıtılınca denetimler arttırıldı. 2017 yılında; toplam 692 adet araç denetlendi ve 123 milyon 754 bin 331 lira idari yaptırım uygulandı. Sistemin nisan ayından sonra devreye alınmasıyla birlikte 598 adet şüpheli alarm tespit edildi. Bunlardan 101 kamyona ceza yazıldı. Kesilen ceza miktarı ise 28 milyon 444 bin lira oldu. Hafriyat kamyonlarına kesilen para cezalarını, İBB Gelirler Müdürlüğü tahsil ediyor.

Kaçak döküm ve izinsiz dolaşımla ilgili caydırıcılığı arttırabilmek için, ceza miktarları arttırıldı. Kaçak dökümün cezası; firmalar için 175 bin, şahıs için 58 bin Türk Lirası oldu. İhlalin tekrar edilmesi durumunda birincisi için 350 bin ikinci tekrarda ise 553 bin lira ceza kesiliyor. Para cezasını ödeyen kamyonun tekrar yakalanması halinde; iş sahibinin mal varlığına haciz konulacak.

2017 yılında; 43 bin 599 taksi, 18 bin 790 minibüs, 2 bin 235 taksi dolmuş ve 2 bin 968'i servis aracı olmak üzere toplamda 67 bin 592 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda 478 idari yaptırım uygulandı. 10 bin 182 tespit tutanağı tutularak, bir milyon 739 bin 563 lira para cezası kesildi.

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