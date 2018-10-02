İstanbul trafiği, TUDES ile sıkı denetleniyor

Şoförlerin hizmet performansını takip edecek "Dijital Sicil ve İstihdam Sistemi" de oluşturuldu. Şoförler, performanslarına göre hizmet kalite sınıflarına ayrılacak. Nitelikli şoförlerin değeri artacak ve istihdamı kolaylayacak. Bununla vatandaşın güvenli ulaşım hizmeti almaları amaçlanıyor.

Yüzde 100 yerli ve milli olan TUDES yazılı minibüs, taksi, otobüs, taksi dolmuş, servis, fayton ve yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren tüm şoförlerin hizmet kalitesinin ölçümü yapılıyor.

Belediyeden edinilen bilgiye göre, taksi, minibüs, dolmuş, taksi dolmuş ve hafriyat araçları, takılan kameralar ve GPS üzerinden izleniyor. Bu takipten elde edilen bilgi ve görüntüler, gerekli durumlarda, güvenlik birimleriyle paylaşılıyor.

Bu kapsamda, İstanbul'da ulaşım faaliyeti yürüten minibüs ve taksi dolmuş araçlarına; aracın içinde kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar, araç takip üniteleri ve panik butonu yerleştirildi.

Bugüne kadar; akıllı şehir İstanbul konsepti kapsamında 6 bin 500 minibüs ve taksi dolmuşa araç içerisinde kör nokta kalmayacak şekilde toplamda 26 bin kamera, araç takıp ünitesi (Küresel Konumlama Sistemi - GPS) ve panik butonu konuldu. Geri kalan araçların montajı devam ediyor. Bu sistem ile minibüs ve taksi dolmuşların güzergah, konum ve hız takibi yapılıyor. Buradan gelen tüm veriler Ulaşım Yönetim Merkezi'ndeki tek bir sistem tarafından yönetiliyor.

Sistemle yolcu ve sürüş güvenliği, can güvenliği, hırsızlık, gasp, kayıp-çalıntı kontrolü ve kural ihlallerinin kontrolünün sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu kamera ve GPS takip cihazları sayesinde emniyet ve adli kurumlardan bin 200 adet adli vak'a için görüntü ve bilgi talebi cevaplandırıldı.

-4 bin 300 taksiye kamera yerleştirildi

İTaksi ile dijital taksicilik sistemi de hayata geçirmeye çalışılıyor. Taksi ulaşım taleplerinin tek merkezden yürütüleceği mobil uygulama kapsamında şu ana kadar 4 bin 300 taksiye kamera yerleştirdi. Taksi panik butonu ile vatandaşların ve taksi şoförlerinin güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca Turkuaz ve lüks taksilerle de İstanbul'un taksi taşımacılığına sınıf atlatılması planlanıyor.