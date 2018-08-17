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İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için araçlarıyla yola çıkan vatandaşların tercih ettiği TEM Otoyolu, E-5 Karayolu'nun bazı noktaları ile boğaz köprülerinde yoğunluk oluştu

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için bugünden araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, bazı noktalarda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların mesai bitimi sonrası araçlarıyla yola çıkmasıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı.

Şehrin ana arterlerinde de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana gelirken, özellikle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolu'nun Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Mahmutbey Gişeleri'nde de hem İstanbul hem de Edirne yönünde yoğun trafik akışı devam ediyor.

E-80 Karayolu'nun İstanbul istikametinde ise trafik akıcı şekilde ilerlerken, Kocaeli yönünde trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

Silivri'de de D-100 ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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İstanbul'da Kurban Bayramı tatili trafikte yoğunluk

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