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  4. İstanbul trafiğinde herkesi çıldırtıyorlardı... Tek tek tespit edildiler! Araya kaynak yapan uyanıklara ceza üstüne ceza geldi

İstanbul trafiğinde herkesi çıldırtıyorlardı... Tek tek tespit edildiler! Araya kaynak yapan uyanıklara ceza üstüne ceza geldi

17.01.2025 14:10
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17.01.2025 14:10
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Trafikte araya kaynak yapan sürücülere ceza üstüne ceza geldi. Özellikle İstanbul trafiğinde herkesi çıldırtan uyanıklar bu kez trafik polislerine takıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli denetimleri sırasında araya kaynak yapan sürücülere toplamda 7 bin 944 lira para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerin şikayetlerin oldukça fazla olduğu alanlarda yapıldığı görüldü.

Araya kaynak yapan sürücüler herkesi isyan ettiriyor. Özellikle İstanbul trafiğinde kendini uyanık sanan ve araya girmeye çalışan sürücüler adeta 'illallah' ettirirken; artan şikayetler sonrası polis ekipleri harekete geçti.

TRAFİK POLİSLERİNDEN DENETİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avrasya Tüneli'nin girişinde kontrol noktası oluşturarak şerit ihlali yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

'KAYNAK' YAPANLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Trafikte, "kaynak" olarak da bilinen kuralsız şekilde şerit değiştiren kişilere denetimler artık drone desteği ile yapılıyor.

PARA CEZASI KESİLDİ

Dron destekli denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere işlem uygulanırken 8 sürücüye, toplam 7 bin 944 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerin şikayetlerin oldukça fazla olduğu alanlarda yapıldığı görüldü.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik cezası
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