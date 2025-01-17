İstanbul trafiğinde herkesi çıldırtıyorlardı... Tek tek tespit edildiler! Araya kaynak yapan uyanıklara ceza üstüne ceza geldi

Araya kaynak yapan sürücüler herkesi isyan ettiriyor. Özellikle İstanbul trafiğinde kendini uyanık sanan ve araya girmeye çalışan sürücüler adeta 'illallah' ettirirken; artan şikayetler sonrası polis ekipleri harekete geçti.

TRAFİK POLİSLERİNDEN DENETİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avrasya Tüneli'nin girişinde kontrol noktası oluşturarak şerit ihlali yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

'KAYNAK' YAPANLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Trafikte, "kaynak" olarak da bilinen kuralsız şekilde şerit değiştiren kişilere denetimler artık drone desteği ile yapılıyor.

PARA CEZASI KESİLDİ

Dron destekli denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere işlem uygulanırken 8 sürücüye, toplam 7 bin 944 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerin şikayetlerin oldukça fazla olduğu alanlarda yapıldığı görüldü.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır