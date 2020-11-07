HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İstanbul trafiğinde magandaların “makas” terörü kamerada

İstanbul trafiğinde magandaların “makas” terörü kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2020 10:55 | Son Güncelleme

TEM otoyolu ve Kağıthane’de otomobilli 2 maganda araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar dehşete düşüren o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde lüks bir otomobille seyreden sürücü, yoğun trafikte araçların arasında “makas” atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı.

MAKAS ATIP TERÖR ESTİRDİLER

Kağıthane Anadolu Caddesi üzerinde bir başka maganda ise yine kara yolundaki araçların arasında makas atmaya başladı. Canını hiçe sayan sürücü, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşüren magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Polis trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Bu ekmek 200 yıllık ekşi mayayla yapılıyorBu ekmek 200 yıllık ekşi mayayla yapılıyor
Uzmanlar o maskeler için uyardı!Uzmanlar o maskeler için uyardı!
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
14 yaşındaki çocuktan acı haber!
14 yaşındaki çocuktan acı haber!
14 yaşında koronavirüsten ölmüştü! Babası konuştu
14 yaşında koronavirüsten ölmüştü! Babası konuştu
'Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip'
'Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip'
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Eski porno yıldızı Mia Khalifa oy için soyundu!
Eski porno yıldızı Mia Khalifa oy için soyundu!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!
Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Yer çekimine adeta meydan okudu
Yer çekimine adeta meydan okudu
Diğer Haberler
Bu ekmek 200 yıllık ekşi mayayla yapılıyor! Tadına bakan hayran kalıyor
Bu ekmek 200 yıllık ekşi mayayla yapılıyor
ABD’de bir kasabada Wilbur isimli köpek belediye başkanı seçildi
Wilbur isimli köpek ABD'de belediye başkanı seçildi
Kahraman papağan, sahibini yangından kurtardı
Kahraman papağan, sahibini yangından kurtardı
'Fısıldama videolarıyla' yılda neredeyse 500 bin TL kazanıyor
'Fısıldama videolarıyla' yılda neredeyse 500 bin TL kazanıyor
9 bin yıllık kadın avcının mezarında inanılmaz keşif!
9 bin yıllık kadın avcının mezarında inanılmaz keşif!
Trump için ayin düzenledi, konuşurken kendinden geçti!
Trump için ayin düzenledi, konuşurken kendinden geçti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.