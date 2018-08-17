İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (2)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İSTANBUL DHA
İstanbul'da 9 günlük bayram tatili bugün başlıyor. Bugün çok sayıda kişinin tatil için yola çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 16.52'te yoğunluk yüzde 45'ye ulaştı.
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-TEM Mahmutbey trafikten görüntüler
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