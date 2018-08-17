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İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İSTANBUL DHA İstanbul'da 9 günlük bayram tatili bugün başlıyor.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İSTANBUL DHA
İstanbul'da 9 günlük bayram tatili bugün başlıyor. Bugün çok sayıda kişinin tatil için yola çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 16.52'te yoğunluk yüzde 45'ye ulaştı.

Görüntü Dökümü:
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-TEM Mahmutbey trafikten görüntüler

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