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İstanbul trafiğinde son durum (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da 9 günlük bayram tatili bugün başlıyor.

Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da 9 günlük bayram tatili bugün başlıyor. Bugün çok sayıda kişinin tatil için yola çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 16.15'te yoğunluk yüzde 42'ye ulaştı.

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
İstanbul trafiğinde son durum havadan fotoğraflandıİstanbul trafiğinde son durum havadan fotoğraflandı
Bandırma'da bayram tatili yoğunluğu başladıBandırma'da bayram tatili yoğunluğu başladı
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