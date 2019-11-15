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İstanbul trafiğinde son durum (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA -  İSTANBUL'da cuma trafiğine tatilciler de eklenince trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - İSTANBUL'da cuma trafiğine tatilciler de eklenince trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Okulların ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. Cuma trafiğine mesai saatinden sonra tatilcilerin de eklenmesiyle trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.30 sıralarında yüzde 72 seviyesine ulaştı

(FOTOĞRAF)

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