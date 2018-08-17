İstanbul trafiğinde son durum havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - 9 günlük bayram tatili bugün başlıyor. İstanbul'a bugün çok sayıda kişinin tatil için yola çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.30'da yoğunluk yüzde 47'e ulaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan fotoğraflandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile TEM Bağcılar mevkiinde ise trafik akıcı ilerliyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum