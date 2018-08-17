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İstanbul trafiğinde son durum havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:07 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - 9 günlük bayram tatili bugün başlıyor.

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - 9 günlük bayram tatili bugün başlıyor. İstanbul'a bugün çok sayıda kişinin tatil için yola çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.30'da yoğunluk yüzde 47'e ulaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan fotoğraflandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile TEM Bağcılar mevkiinde ise trafik akıcı ilerliyor.

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