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İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

E-5 karayolunda eğitim öğretimdeki ilk ara tatilin başlaması ve mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik durma noktasına geldi.

E-5 karayolunda eğitim öğretimdeki ilk ara tatilin başlaması ve mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı.
Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararın ardından ilk ara tatilin başlaması ve mesai saatinin bitimiyle birlikte E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Yan yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu ise yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

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