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  4. İstanbul trafiğinde terör estiren 'Tek Teker Yiğit' yakalandı

İstanbul trafiğinde terör estiren 'Tek Teker Yiğit' yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 09:08 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve E-5 Karayolu’nun çeşitli noktalarında motosikletle araçların arasında “drift” yaparak makas atan ve tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşüren “Tek Teker Yiğit” sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyeti süresiz iptal edilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücüye 6 bin 532 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul trafiğinde terör estiren 'Tek Teker Yiğit' yakalandı

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda trafikte motosikletle “drift” yaparak makas atmış ve tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. E-5 Karayolu’nun çeşitli noktalarında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçların arasında makas atan maganda mega kentin altını üstüne getirmişti. Dehşet saçan sürücü hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attığı o anlar sosyal medyadan paylaşmıştı.

EHLİYETİ SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, trafikte terör estiren kişinin motosikletin sürücüsü Yiğit A. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şahıs sivil trafik polisi tarafından gözaltına alındı. Şubeye götürülen magandaya burada, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 lira, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5 bin 10 lira, “Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri” maddesinden bin 2 lira ve “Farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasından değişiklik yapmak” maddesinden ise 412 lira olmak üzere toplamda 6 bin 532 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücü belge puanının 75 puanı aşması nedeniyle ehliyeti ise süresiz olarak iptal edildi.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü Yiğit A., “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

(İHA)

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