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İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 10:44 | Son Güncelleme

İstanbul'da D-100 Karayolu Topkapı istikametinde üzerinde uçaksavar bulunan sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda şaşkınlık yaratan manzara... Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.

Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. Kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi yer alıyordu. Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtti.

Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.

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Kaynak: DHA

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İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadıİstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı
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istanbul askeri cip uçaksavar

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Rezalet...halk bunların fuara gideceğini bilmez...yanlış anlar...kaldıki siz oraya gidene kadar hiçmi trafik polisine rastlamadınız yada polis sizi görmedi..madem fuara gideceksin tutacaksın bir çekici insan gibi gideceksin..tepki çekmemek için birde Türk bayrağı takmışlar..bunlar provakatör dahi olabilir..bu kişileri polis araştırmalı.
Artık pompalı tabanca kesmiyor silah taşımanın bir ağırlığı olmaya başladı yakında obüs uzun menzilli top taşıyan tank görürsek şaşırmayalım.
Manyak çok ! kontrol yok !
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