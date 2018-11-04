İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda şaşkınlık yaratan manzara... Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.
Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. Kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi yer alıyordu. Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtti.
Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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