HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80

12.01.2021 18:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da yağış için bugün sarı uyarı verildi. Beklenen sağanak şeklindeki yağış akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte İstanbul trafiği felç oldu. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 18.25'te yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerdeki yağış uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Cevizlibağ’da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar yağışa yakalanmamak için metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyelerle yoluna devam ederken, tedbirsiz yakalananlar ise koşarak metrobüs duraklarına girmeye çalıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldıEdirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı
78 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 78?78 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 78?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Elektrik kesintisi listesi 13 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

İBB iletişim merkezleri önünde HES kuyruğu

Son 3 gün! Vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu

Hrant Dink davasından aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı

Hrant Dink davasından aranan eski istihbarat görevlisi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.