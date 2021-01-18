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  4. İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 72'yi aştı (İstanbul yol durumu)

İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 72'yi aştı (İstanbul yol durumu)

18.01.2021 08:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 72'yi aştı (İstanbul yol durumu)

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 8 itibariyle yüzde 72 seviyesini geçti. Kentin birçok noktasında etkili olan kar ve buzlanma, trafiği olumsuz etkiledi. Yetkililer, kış lastiği olmayan sürücülerin yola çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

stanbul'da cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, beraberinde getirdiği buzlanmayla birlikte sürücülere özellikle ara sokaklarda zor anlar yaşatıyor.
Kentte trafik yoğunluğu, İBB Trafik Yoğunluk Uygulaması'na göre an itibariyle yüzde 70'i aştı.

Yetkililer, kar lastiği olmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları, mümkünse toplu taşıma kullanmaları konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor.

İstanbul trafiğinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kazalar da arttı.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAZALAR

TEM İstoç-Tekstilkent Yönü, orta şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

D100 Ambarlı-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece Yönü, orta şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

D100 Saadetdere -Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

Kemerburgaz Ayrımı- Göktürk yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

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