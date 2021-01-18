İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 82'yi aştı (İstanbul yol durumu)

İstanbul'da cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, beraberinde getirdiği buzlanmayla birlikte sürücülere özellikle ara sokaklarda zor anlar yaşatıyor. Kentte trafik yoğunluğu, İBB Trafik Yoğunluk Uygulaması 'na göre an itibariyle yüzde 80'i aştı.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de uyarı yapıldı. Uyarıda, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır.

İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor." denildi.

"KAR YİNE SON ŞOVUNU YAPIYOR"

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Twitter hesabından hava tahminine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürmeli şu ifadeleri kullandı:

Her zaman olduğu gibi kar yine son şovunu yapıyor, ve deniz etkisi ile öğle saatlerine kadar geçişler şeklinde devam ediyor. Sıcaklık daha da düştü, bu kar daha rahat tutunur, dolayısıyla kar örtüsü biraz daha artar. 12:00 14:00 sularına kadar sürebilir.

İstanbul sıfırın altında, gündüz +2 derece , gece tekrar -8 -9 dereceye inecek, dikkat! Ankara gündüz -4, gece -13 derece, dikkat! dikkat! dikkat! İzmir sabah erken saatlerinde bölgesel kar alıyor. Gündüz +4, gece -5 derece

