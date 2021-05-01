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İstanbul trafiğine 1 Mayıs düzenlemesi! Bu yollar kapalı olacak

01.05.2021 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul trafiğine 1 Mayıs düzenlemesi! Bu yollar kapalı olacak

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı.

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "İlimizde, 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır" denilerek Beyoğlu Mete Caddesi, Sıra Selviler Caddesi ve Gümüşsuyu Caddesi trafiğe kapatılacağı ifade edilirken alternatif güzergahlar olarak Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.

(İHA)

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