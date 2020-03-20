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İstanbul'da şaşırtan manzara! En yoğun trafiğin yaşadığı nokta...

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2020 09:02 | Son Güncelleme

Türkiye’de de koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar evde zaman geçirmeye devam ediyor. Sokakların giderek boşaldığı kentte ortaya çıkan manzaralarsa alışılmışın dışında.

Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 25’e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul trafiğine ’korona virüs’ etkisi

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü.
Cuma günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 25 oranına kadar düştü.
Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı.
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Anahtar Kelimeler:
istanbul trafiği koronavirüs

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