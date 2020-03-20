İstanbul'da şaşırtan manzara! En yoğun trafiğin yaşadığı nokta...

Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 25’e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul trafiğine ’korona virüs’ etkisi

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü.

Cuma günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 25 oranına kadar düştü.

Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.