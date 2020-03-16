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  4. İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi! Harita yeşile büründü

İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi! Harita yeşile büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme

Gelen son dakika haberine göre, dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk seviyesi yüzde 26 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü.

İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi! Harita yeşile büründü

Son dakika haberine göre, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı.

Yetkililerden gelen ‘evlerinizden çıkmayın’ uyarısına uyan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde normal zamanlarda zor görünen trafik yoğunluğunu yüzde 26’ya kadar düşmesine neden oldu.

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Özellikle İstanbul’da öğleden sonra artan trafiğin saat 14.00’da yüzde 26 olarak ölçülmesi şaşkınlık oluşturdu. Normal zamanlarda trafik yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıya bürünen İBB CepTrafik uygulaması adeta yeşile büründü.

Öte yandan, azalan yoğunluk İBB’nin yol kameralarına da yansıdı.

(İHA)

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