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İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi! Trafik yoğunluğu yüzde 15

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 08:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs sonrası İstanbullular evde kalmaya devam ediyor. Trafik yoğunluğunun yüksek seyrettiği haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak gözlendi.

İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi! Trafik yoğunluğu yüzde 15

Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde düştü. Pazartesi sabahı saat 08:30 itibariyle yoğunluğun yüzde 15'e düştüğü İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü.

Pazartesi günleri sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi oldukça düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü.

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İstanbul trafiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçişlerde, Beşiktaş ve Maslak civarında trafik yoğunluğu gözlenirken, Anadolu Yakası'nda Güzelyalı minibüs yolunda da zaman zaman yoğunluk hakim oluyor.

Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.


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