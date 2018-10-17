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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Rusya'nın Khimki takımı arasındaki maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Rusya'nın Khimki takımı arasındaki maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde bugün 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe-Khimki karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 17.45'ten itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe Khimki Moskow maç THY Avrupa Ligi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

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