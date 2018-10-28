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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın 20.00'de Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Bu kapsamda 17.00'den itibaren Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak. Akım, Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapalı olacak.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.

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