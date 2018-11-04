İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın 20b00'da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe-Anadolu Efes karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede saat 17.00'den itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
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