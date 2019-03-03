HABER

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark'ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Beyoğlu'nda yangın faciası: 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldıBeyoğlu'nda yangın faciası: 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı
Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildiŞehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kasımpaşa maç Trabzonspor trafik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.