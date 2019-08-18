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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maç trafik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

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