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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 13:51 | Son Güncelleme

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 16.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, 13.30'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark'ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği istanbul Kasımpaşa maç trafik

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