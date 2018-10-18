İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe - Levazım - Baltalimanı - Ayazağa Karayolları Tünelleri'ndeki çalışmalar devam ediyor.

3 / 7

Toplam maliyeti 826 milyon lira olan 2 adet ikişer şeritli tüp tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler.