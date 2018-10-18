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İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 14:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da Dolmabahçe ile Levent arasını 5 dakikaya indirecek Dolmabahçe-Levazım tünelinin yapımına Maçka Parkı'nda ağaçların taşınmasının sonrasında başlanmıştı. Tünel inşaatının devam eden çalışmaları havadan görüntülendi. İşte İstanbul trafiğinde soluk aldıracak projedeki son durum...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe - Levazım - Baltalimanı - Ayazağa Karayolları Tünelleri'ndeki çalışmalar devam ediyor.

İşte Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nde son durum

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Maçka Parkı ve Levazım çıkışını kapsayan Ortaköy Vadisi'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi.
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Görüntülerde tünellerden birinin açılmasına başlandığı görüldü.
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Toplam maliyeti 826 milyon lira olan 2 adet ikişer şeritli tüp tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler.
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İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak.
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2019'da tamamlanması planlanan proje, Piyalepaşa - Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacak.
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Projenin Beşiktaş ve çevresindeki trafiği önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe - Levazım Tüneli istanbul

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