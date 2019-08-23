HABER

İstanbul trafiğine Zafer Bayramı düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 25 ve 30 Ağustos'ta, 07.00-14.00 saatleri arasında bazı yollar trafik akışına kapatılacak

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı genel prova ve töreni dolayısıyla 25 Ağustos Salı günü ve 30 Ağustos Cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü Vatan
Caddesi'nde yapılacak genel provanın -hava muhalefeti durumunda 27 Ağustos Salı günü-, törenin ise 30 Ağustos Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, tören kutlamalarına ilişkin olarak 07.00-14.00 saatleri arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan
Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi olarak duyuruldu.

PARTNERModa olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!Moda olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!
// Fotoğraf İptali //// Fotoğraf İptali //
Gemlik’te sahile kadın cesedi vurduGemlik’te sahile kadın cesedi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı trafik düzenlemesi

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.