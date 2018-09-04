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İstanbul trafiğini birbirine katan, 'Tek teker Buse' yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde trafikte motosikletle tek teker üstünde giden kadın motorcu, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konularak para cezası kesilen üniversite öğrencisi Eser Buse G, “Pişman değilim, yol boştu yaptım, kapalı alanda yapmaya devam edeceğim” dedi.

İstanbul trafiğini birbirine katan, 'Tek teker Buse' yakalandı!

Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve tünellerde bir motosikletli kadın, akan trafikte motosikletle tek teker üstünde giderek herkesin canını tehlikeye atmıştı.

O anları bir de sosyal medyadan paylaşmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı görevliler harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışma sonucunda Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Eser Buse G.’yi (24) kıskıvrak yakaladı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Şubeye götürülen kadın motorcunun ehliyetine el konularak “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından adli işlemleri yapılmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezine sevk edilen Eser Buse G. pişman olmadığını belirterek, “İnsanların canını tehlikeye atmıyorum. Kapalı alanımız yok. Yol boştu, o yüzden yaptım. Zaten bir daha da yapmadım. Kapalı alanlarda yapmaya devam edeceğim” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Barbaros Bulvarı tek teker buse Motor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu tip motorculara gıcığım .hele egzozunu çok sesyapması için ayarlayıp gece gündüz demeyip birtarafını yırtıyormuş gibi bağırttıranlara.Annelerinin kulakları çok çınlıyordur
haplanmış gözlere bak
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