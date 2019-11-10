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İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Lüks araç alev topuna döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 22:39 | Son Güncelleme

İstanbul’da E-5 karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde ilerleyen lüks araç, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. Otomobil, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale gelirken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

E-5 karayolu Beylikdüzü mevkii, Avcılar istikametinde ilerleyen lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın motor bölümünü sararken, sürücü aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yapılan çalışmaların ardından yanan aracın kaldırılmasıyla trafik normal döndü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Beylikdüzü Avcılar araç yangını

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