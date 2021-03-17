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  4. İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Otomobil seyir halinde alev topuna döndü

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Otomobil seyir halinde alev topuna döndü

17.03.2021 00:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Otomobil seyir halinde alev topuna döndü

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik durdu.

Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkii İSKİ önünde meydana geldi. Başakşehir istikametinde seyir halinde olan Bahri Karaaslan yönetimindeki otomobilin motor kısmında dumanların çıktığını fark etti. Karaaslan aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Kısa bir süre sonra otomobil bir anda alev aldı. Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda yanan araç söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Aracın söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

Araç sürücüsü Bahri Karaslan, “Ben seyir halindeyken önce bir duman çıktı. Sonrasında dumanın nerden çıktığını tespit etmek istedim. Aracın ön kaput bölümünü açtığım an alevler çıktı. Araç bu hale geldi" dedi. (DHA)

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