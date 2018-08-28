İstanbul trafik yoğunluğu! Sonu görünmüyor...

Tatillerini İstanbul’da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul’a geliyor.

Otogara girişilerde uzun araç kuyruklar oluştu.

Otobüslerde beklemek istemeyen bazı yolcular da valizlerini alarak yürümeyi tercih etti. (DHA)





