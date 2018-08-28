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İstanbul trafik yoğunluğu! Sonu görünmüyor...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:38 | Son Güncelleme

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bayrampaşa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor.

İstanbul trafik yoğunluğu! Sonu görünmüyor...

Tatillerini İstanbul’da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul’a geliyor.

Otogara girişilerde uzun araç kuyruklar oluştu.

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Otobüslerde beklemek istemeyen bazı yolcular da valizlerini alarak yürümeyi tercih etti. (DHA)

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