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İstanbul trafikte dünya 9'uncusu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

İstanbul, dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler sıralamasında dokuzuncu sırada yer aldı.

416 kentte yapılan araştırmada trafik sıkışıklığında Ankara 100'üncü, İzmir 134'üncü ve Bursa 208'inci sırada.Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri şirketi TomTom'un 2019 yılı trafik yoğunluğu endeksinde İstanbul ilk ona girdi. Altı kıtaya yayılan 57 ülkedeki 416 kentte trafik yoğunluğunun ölçüldüğü araştırmada İstanbul 9'uncu olurken Ankara 100'üncü, İzmir 134'üncü ve Bursa 208'inci sırada yer aldı.

Araştırma kapsamında ölçülen kentler arasında Kayseri, Türkiye'de trafik sıkışıklığının en az olduğu kent olarak tespit edildi. 2018 yılı verileriyle karşılaştırıldığında trafik yoğunluğunda İstanbul ve Antalya'da yüzde 2, Ankara'da da yüzde 1 oranında artış kaydedildi. İzmir, Bursa, Mersin, Konya ve Kayseri'de ise trafik yoğunluğunda yüzde 1'lik azalma oldu.

Trafikte kaybedilen zaman

Araştırmada söz konusu kentlerde trafiksiz ortamda normalde gerekli olan sürenin kaç katının trafikte geçirildiği de ölçüldü. Buna göre İstanbul'da sürücü ve yolcular normal sürenin yüzde 53 daha fazlasını trafikte geçiriyor. Bu oran Ankara'da yüzde 32, İzmir'de yüzde 29 ve Kayseri'de yüzde 17 olarak kaydedildi.

Dünyada ise trafiğin en sıkışık olduğu kentler sırasıyla Hindistan'ın Bengaluru (yüzde 71), Filipinler'in Manila (yüzde 71) ve Kolombiya'nın Bogota (yüzde 68) kentleri oldu. Trafiğin en açık olduğu kentler ise ABD'nin Greensboro-High Point (yüzde 9), İspanya'nın Cadiz (yüzde 10) ve ABD'nin Akron (yüzde 10) kentleri olarak sıralandı.

Araştırma genelinde trafik yoğunluğunun azaldığı kent sayısı 63 olarak belirlenirken 239 kentte trafik yoğunluğu daha da arttı. 2019'da dünyadaki sürücü ve yolcular trafikte ortalama 87 dakika kaybetti.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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