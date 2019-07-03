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İSTANBUL-  TRAFİKTEKİ TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

Bağcılar'da bir motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı.  4 kurşunla ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırgan olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim oldu.

- Motosiklet sürücüsü kurşun yağdırdı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Bağcılar'da bir motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. 4 kurşunla ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırgan olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim oldu.

Olay TEM Otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında ol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücüler bir süre ilerledikten sonra durdu. Yol kenarında duran motosiklet sürücüsü Hasan Saykal yanında bulunan silahını çıkararak otomobile doğru 13 el ateş etti. Sürücü Çekiç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bekleyen saldırganı gözaltına alırken, ağır yaralanan Serdar Çekiç ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çekiç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri araç çevresinde çalışma yaptı. Yaşanan olay nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kovanlardan görüntü

-Kırık camlardan görüntü-

-Araca isabet eden mermiler

-trafikten görüntü

Diğer detaylar

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