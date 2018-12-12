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İstanbul treninde, 40 'kaçak' yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

YASA dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen biri kadın 40 kaçak, İstanbul'dan bindikleri trenle geldikleri Edirne Garı'nda polis ekiplerince yakalandı.

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- YASA dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen biri kadın 40 kaçak, İstanbul'dan bindikleri trenle geldikleri Edirne Garı'nda polis ekiplerince yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul- Edirne arasında yolcu taşıyan trende yabancı uyruklu kaçaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Edirne Garı'na saat 23.00 sıralarında gelen treninden inenlerin tek tek kimliklerine bakan polis ekipleri, üzerinde pasaport ve kimlik bulunmayan yabancı uyruklu kişileri ayırdı. Yapılan incelemede aralarında Filistin, Libya, Cezayir ve Fas uyruklu biri kadın 40 kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirlendi. Edirne Garı'nda kimlik tespiti ve çantaları aranan kaçaklar, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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