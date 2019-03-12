HABER

İstanbul Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘İstanbul Tüketici Ödülleri’ sahiplerini buldu.

İstanbul Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘İstanbul Tüketici Ödülleri’ sahiplerini buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Müdürlüğü Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ‘İstanbul Tüketici Ödülleri’ töreninin 12’ncisi bu yıl Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Törende ‘Bilinçli Tüketici, Müşteri Memnuniyetini İlke Edinen Firma/Esnaf, Yazılı Basın Tüketici ve Radyo Televizyon Program’ kategorileri başta olmak üzere 6 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Törende, TV Program Ödülüne CNN Türk’te yayınlanan Para Dedektifi programı ile Cem Seymen, Yazılı Basın Tüketici Ödülü kategorisinde de Köşe Yazısı Ödülü’ne Posta Gazetesi’nden Bilal Emin Turan layık görüldü. Esenler Belediyesi de Tüketici Özel Proje Ödülünü aldı.

“VATANDAŞIMIZIN SIKINTISI BİZİM SIKINTIMIZDIR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 24 saat hizmet veren yerel yönetim anlayışı ile çalıştıklarını belirtti ve “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yerel hizmetleri yerine getirirken vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Onların sıkıntılarını çözebilecek, iyileştirme odaklı bir anlayış içerisinde tüketicilerimizi bilinçlendiriyoruz. Hem üretici hem de tüketici açısından bunların pazarda buluşmalarını sağlarken pazar şartlarını da takip edebilmek, denetleyebilmek adına da bizler çalışmalarımızda iyileştirme gayretindeyiz. Vatandaşımızın sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Onun derdi bizim derdimizdir. Ve bu anlayışla çalışıyoruz. 24 saat hizmet veren yerel yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Sıkıntıları sıfırlayabilecek Alo 153 Beyaz Masa ve saha uygulamalarını takip edebilecek ekiplerimizle birçok problemle mücadele ediyoruz. Burada en önemli unsur vatandaşlarımızın şikâyetlerini gidermektir. Bu hizmetleri yerine getiren zabıta arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜKETİCİ DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ TÜKETİCİLERİMİZİN HEP ARKASINDA DURUYOR”

Bilinçli Tüketici ödülünü almaya hak kazanan Adem Kaya, “Tüketici ödüllerinde ödül almaya hak kazandım. 2015 yılında geri adım atmadan mücadele ettim. Koltuk takımı almıştım ve gıcırdıyordu. Buna ilişkin mahkemelerim sürdü. Sonuna kadar haklarımı savundum ve bu ödüle layık görüldüm. Bütün vatandaşlarımızın da haklarını aramasını tavsiye ediyorum. Tüketici Daire Başkanlığımız tüketicilerimizin hep arkasında duruyor” dedi.

Bilinçli Tüketici ödülünü almaya hak kazanan başka bir tüketici Sümeyye Selin Duman ise, “İnternet üzerinden alışveriş yapmıştım. Ürün kusurlu geldi. İade etmek istediğimde mağaza kabul etmedi ürünü. İade alamayacaklarını beyan ettiler. Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. Çok kısa bir süre içinde olumlu sonuca kavuştum” diye konuştu.

İstanbul Tüketici Ödülleri sahiplerini bulduİstanbul Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Çanakkale’de beklenen yağmur başladıÇanakkale’de beklenen yağmur başladı
Azerbaycan’dan gelen gaz Avrupa’ya taşınacakAzerbaycan’dan gelen gaz Avrupa’ya taşınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamı villasında kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Nehir korkuluklarından kendini bırakmak istedi! Korkunç anlar böyle sona erdi

Asi Nehri'nde hareketli anlar! Son anda engellendi

Son dakika: 102 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı verildi

ByLock'tan gözaltına alınacaklar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.