İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ?İstanbul Tüketici Ödülleri? sahiplerini buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Müdürlüğü Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ?İstanbul Tüketici Ödülleri? töreninin 12?ncisi bu yıl Cemal Reşit Rey Konser Salonu?nda düzenlendi. Törende ?Bilinçli Tüketici, Müşteri Memnuniyetini İlke Edinen Firma/Esnaf, Yazılı Basın Tüketici ve Radyo Televizyon Program? kategorileri başta olmak üzere 6 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Törende, TV Program Ödülüne CNN Türk?te yayınlanan Para Dedektifi programı ile Cem Seymen, Yazılı Basın Tüketici Ödülü kategorisinde de Köşe Yazısı Ödülü?ne Posta Gazetesi?nden Bilal Emin Turan layık görüldü. Esenler Belediyesi de Tüketici Özel Proje Ödülünü aldı.

?VATANDAŞIMIZIN SIKINTISI BİZİM SIKINTIMIZDIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 24 saat hizmet veren yerel yönetim anlayışı ile çalıştıklarını belirtti ve ?İstanbul Büyükşehir Belediyesi?nde yerel hizmetleri yerine getirirken vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Onların sıkıntılarını çözebilecek, iyileştirme odaklı bir anlayış içerisinde tüketicilerimizi bilinçlendiriyoruz. Hem üretici hem de tüketici açısından bunların pazarda buluşmalarını sağlarken pazar şartlarını da takip edebilmek, denetleyebilmek adına da bizler çalışmalarımızda iyileştirme gayretindeyiz. Vatandaşımızın sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Onun derdi bizim derdimizdir. Ve bu anlayışla çalışıyoruz. 24 saat hizmet veren yerel yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Sıkıntıları sıfırlayabilecek Alo 153 Beyaz Masa ve saha uygulamalarını takip edebilecek ekiplerimizle birçok problemle mücadele ediyoruz. Burada en önemli unsur vatandaşlarımızın şikâyetlerini gidermektir. Bu hizmetleri yerine getiren zabıta arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum? ifadelerini kullandı.

?TÜKETİCİ DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ TÜKETİCİLERİMİZİN HEP ARKASINDA DURUYOR?

Bilinçli Tüketici ödülünü almaya hak kazanan Adem Kaya, ?Tüketici ödüllerinde ödül almaya hak kazandım. 2015 yılında geri adım atmadan mücadele ettim. Koltuk takımı almıştım ve gıcırdıyordu. Buna ilişkin mahkemelerim sürdü. Sonuna kadar haklarımı savundum ve bu ödüle layık görüldüm. Bütün vatandaşlarımızın da haklarını aramasını tavsiye ediyorum. Tüketici Daire Başkanlığımız tüketicilerimizin hep arkasında duruyor? dedi.

Bilinçli Tüketici ödülünü almaya hak kazanan başka bir tüketici Sümeyye Selin Duman ise, ?İnternet üzerinden alışveriş yapmıştım. Ürün kusurlu geldi. İade etmek istediğimde mağaza kabul etmedi ürünü. İade alamayacaklarını beyan ettiler. Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. Çok kısa bir süre içinde olumlu sonuca kavuştum? diye konuştu.

