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İSTANBUL TÜNELDE PEMBE AYICIKLA TEK TEKER

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da motosikletin arkasına koyduğu pembe ayıcıkla dikkat çeken ve tehlikeye aldırış etmeden 'tek teker' motosiklet süren kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da motosikletin arkasına koyduğu pembe ayıcıkla dikkat çeken ve tehlikeye aldırış etmeden 'tek teker' motosiklet süren kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul caddelerinde motosikletiyle tehlikeyi şekilde ilerleyen kadın, tünelde bile tek teker sürüşüne devam etti. Kadının tünelde tek teker üzerinde hızı 137 km ulaştı. Kadın motosikleti kullanırken zaman zaman ellerini de bıraktı. Görüntüler farklı zamanlarda sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntü dökümü
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-Motosikletin arkasına koyduğu pembe ayıcıkla sürüş yapan kadın
-Motosikleti tek teker üzerinde sürmesi
-Tünelde tek teker üzerinde 137 km hıza ulaşması
-İki elini bırakması
-Genel ve detay görüntüler

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