 İSTANBUL -  TURGUT ÖZAL ÖLÜMÜNÜN 26. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

* Binali Yıldırım,

"Turgut Özal sadece bir lider, sadece bir siyasetçi değil Türkiye'yi dünyaya açan, Türkiye'de ekonomide siyasette ve Türk insanının tüm dünyada öz güven kazanması için reformlar gerçekleştiren büyük bir insandır"

Gülseli KENARLI

