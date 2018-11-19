İSTANBUL - TÜRKAKIM'ININ DENİZ BÖLÜMÜ ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TAMAMLANIYOR 

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in katılımıyla tören gerçekleştirilecek

TürkAkım'ın deniz etabı Karadeniz'in tabanında birbirine paralel ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor. Kıyıköy'deki terminalin yapılmasından sonra yıllık 15 milyon haneye yetecek Rus gazı Türkiye'ye akacak. Gazın yarısı Türkiye'de kullanılırken diğer yarısı Avrupa'ya aktarılacak. Açılış sonrası iki liderin, Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelerek, ulusal paralarla ticaretin artırılması ve vize serbestliği konularını da görüşmesi bekleniyor.

PROJE HAKKINDA

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Karadeniz tabanından ilerleyerek Rusya'dan Türkiye'ye yılda 31.5 milyar metreküp doğalgaz aktaracak bir doğalgaz boru hattı projesidir. TürkAkım'ın deniz kesimi, Karadeniz tabanında birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor. 2 kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 santim çapındaki ilk boru hattı sistemi olan deniz kesimi, son teknolojiler kullanılarak hayata geçirildi. Bu dev projede, yaklaşık 4 santim kalınlığında özel bir çelikten üretilen, her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığındaki borular, inşaat gemisinde birbirine kaynaklanarak birleştirilip deniz tabanına yerleştirildi.

Dünyadaki en büyük enerji altyapı projelerinden biri olan TürkAkım, teknik açıdan çığır açıcı niteliklere sahip olmasının yanında, bölgenin enerji güvenliğine de son derece önemli katkılarda bulunacak.