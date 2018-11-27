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İstanbul Tuzla'da 'kimyasal' alarmı! Bölgeye ekipler sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:53 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla'da boş bir arazide kimyasal atık gömüldüğü ortaya çıktı. Bölgeye İl Çevre Müdürlüğü, belediye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Tuzla'da 'kimyasal' alarmı! Bölgeye ekipler sevk edildi

Şifa Mahallesi’nde boş bir arazide kimyasal atık gömülü olduğu ihbarı alan emniyet güçleri, durumu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, gömülü olan atık malzemeden numune alarak laboratuvara gönderdi. Tuzla Belediyesi ekipleri ise kimyasal maddeyi kepçe yardımıyla hafriyat kamyonlarına yükleyerek arıtma tesislerine nakletti. Polis ekipleri yapılan çalışmada olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı’na sevk edildi. Tuzla Belediyesi çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç ve yaya girişlerine izin vermiyor.

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Kaynak: DHA

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Tuzla istanbul kimyasal atık

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