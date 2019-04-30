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 İSTANBUL - TUZLA'DA 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA "ERİK ÇEKİRDEĞİ" DAYAĞI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 09:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Tuzla'da bir kişinin, 11 yaşındaki M.Y.'yi yere yatırarak dayak atması kameralara yansıdı.

İSTANBUL DHA
Tuzla'da bir kişinin, 11 yaşındaki M.Y.'yi yere yatırarak dayak atması kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda tepki mesajı alan görüntülerde sürücünün, çocuğu feci şekilde dövdüğü görülüyor.

Olay, önceki gün Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y.'nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi. Otomobilinden inen kimliği belirsiz kişi, 11 yaşındaki çocuğa önce sözlü bir şeyler söyledi ardından yanına gelip onu yere yatırdıktan sonra dövdü. Ardından çocuğu ayağa kaldırıp elinden çekerek yolda bir süre yürüttü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çok sayıda kişi olaya tepki mesajları yazdı.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamera görüntüler
-Şüphelinin çocuğa yönelerek bir şeyler söylemesi
-Çocuğun yanına giderek yere yatırması
-Çocuğu dövmesi
-Kolundan tutup sokakta yürütmesi

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