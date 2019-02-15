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İSTANBUL- TUZLA'DA İKİ KADININ GASPÇILARLA MÜCADELESİ KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

* Tuzla'da bankadan çektikleri parayla araçlarına binen iki kadın, trafik ışıklarına geldiklerinde arkadan çarpan araçtan inen 4 kişi tarafından soyuldu.  * Parasını kurtarmak için hırsızların aracına binen kadın, hırsızlardan birini ısırdı.

* Tuzla'da bankadan çektikleri parayla araçlarına binen iki kadın, trafik ışıklarına geldiklerinde arkadan çarpan araçtan inen 4 kişi tarafından soyuldu.
* Parasını kurtarmak için hırsızların aracına binen kadın, hırsızlardan birini ısırdı.

* Yaklaşık bir kilometre sonra hırsızlar kadını zorla araçlarından indirdi. Hırsızlık anları ve kadının hırsızların aracına binmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Olay, Tuzla Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Caddesi'nde önceki gün meydana geldi. Fatma Reyhan Sayber ve annesi Zuhal Sayber, Orhanlı Mahallesi'nde işletmeciliğini yaptıkları oto yıkama işlerinin devri için bankadan çektikleri yaklaşık 15 bin lirayla araçlarına binip hareket etti. Trafik ışıklarına geldiklerinde bir araç arkadan hafif çarptı. İki kadın, araçta hasar olup olmadığını kontrol etmek için indi. Bu sırada kendilerine çarpan araçtan inen 4 kişi, ön koltukta bulunan para dolu çantayı ve cep telefonunu aldı. Parasını kurtarmak için hırsızların aracına binen Fatma Reyhan Sayber hırsızlardan birini ısırdı. Sayber, yaklaşık 1 kilometre sonra hırsızlar tarafından araçtan zorla indirildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay güvenlik olay saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında kaza yapan iki kadının araçlarından indiği, kendilerine çarpan araçtan inen hırsızların para dolu çantayı aldığı görülüyor. Kadınların hırsızlar ile mücadele etmesi de görüntülere yansırken, hırsızların mağdur kadının da içinde olduğu araç ile birlikte olay yerinden ayrıldığı ve diğer kadının etraftan yardım istediği kaydediliyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızları yakalamak İçin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Trafik ışıklarında kaza yapan araçlar
-Kadınların araçtan inmesi
-Hırsızların araçtan inmesi
-Hırsızların ve kadının boğuşması
-Kadının hırsızların aracına binmesi
-Hırsızların araçla ayrılması
-Kadının etraftan yardım istemesi

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