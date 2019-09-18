 İSTANBUL - TUZLA'DA YANGIN  (1)

Haber-Kamera: Cengiz \u00c7OBAN - \u0130stanbul DHA\nTuzla Organize Sanayi B\u00f6lgesi'nde b\u00f6lgesindeki bir imalathanede yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131na m\u00fcdahale i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n--------------\n-Yang\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerKripto para piyasas\u0131nda fark yaratacakG\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de trafikte ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc\u0130ki aile birbirine girdi! 3 \u00f6l\u00fc, 3 yaral\u0131
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