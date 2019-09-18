 İSTANBUL - TUZLA'DA YANGIN  (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgesindeki bir imalathanede yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

