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İstanbul'u kana bulama peşindeydi! Bomba yapımını adım adım anlattığı video ortaya çıktı: DEAŞ'lı terörist yakalandı

06.10.2024 12:47
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DEAŞ saflarında bomba yapım aşamalarında görev almıştı, İstanbul'da eylem arayışındaydı... Terör örgütünün Suriye uyruklu bomba imhalatçısı Rami H. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin bomba yapımını adım adım anlattığı videolar ortaya çıktı.

İstanbul'u kana bulama peşindeydi! Bomba yapımını adım adım anlattığı video ortaya çıktı: DEAŞ'lı terörist yakalandı

İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün bomba imalatçısı İstanbul’da yakalandı. 34 yaşındaki Suriye uyruklu Rami H. adlı örgüt üyesi tutuklandı.

İSTANBUL'DA OLDUĞU BELİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ’a yönelik üç gün önce kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Kentte DEAŞ’la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, örgütün bomba imalatçısı olduğu tespit edilen Rami H. (34) adlı teröristin İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı.

DEAŞ SAFLARINDA BOMBA YAPIM AŞAMALARINDA GÖREV ALDI

Söz konusu örgüt üyesi güvenlik ve istihbarat birimlerince yakın takibe alınarak adım adım izlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ’ın bomba uzmanı yakalanarak gözaltına alındı.

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Yakalanan hücre üyesinin, çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği ve İstanbul’da eylem arayışında olduğu değerlendirildi. Rami H.’nin, DEAŞ saflarında bomba yapım aşamalarında görev aldığı aktarılırken, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesinden geçiş yaptığı tespit anlaşıldı.

BOMBA YAPIMINI ANLATTIĞI VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen Rami H., çapraz sorguda çözüldü. Suçunu kabul eden DEAŞ üyesinin üzerinden ele geçirilen dijitallerde ise örgüt üyelerine oksijen tüplerinden ve su borularından nasıl bomba ve füze yapıldığını anlattığı video görselleri çıktı.

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TÜRKİYE’DEKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Rami H., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Türkiye’ye gelen teröristin ülke içindeki bağlantılarının araştırıldığı da öğrenildi. Hangi tarihte yurda girip kimlerle temas kurduğu ve eylem arayışında olup olmadığı yapılacak detaylı incelemelerin sonunda belli olacak.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terörist bomba
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